İyad Hutba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İyad Hutba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İyad Hutba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İyad Hutba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İyad Hutba 20 Kasım 1987 tarihinde Reineh şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איאד ח'וטבא şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İyad Hutba Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amal Henawe yapmaktadır. İyad Hutba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Bnei Reineh futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Bnei Reineh takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İyad Hutba'nin Maccabi Bnei Reineh ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İyad Hutba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İyad Hutba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İyad Hutba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İyad Hutba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında M. Kfar Kana

1 Ağustos 2009 yılında H. Petah Tikva

1 Ağustos 2011 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Ocak 2014 yılında M. Ahi Nazareth

1 Temmuz 2021 yılında M. Bnei Reineh

İyad Hutba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İyad Hutba şuan Maccabi Bnei Reineh takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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