İyayi Atiemwen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İyayi Atiemwen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İyayi Atiemwen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İyayi Atiemwen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İyayi Atiemwen 24 Ocak 1996 tarihinde Ogbe şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Iyayi Believe Atiemwen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İyayi Atiemwen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Edo Boy Management yapmaktadır. İyayi Atiemwen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İyayi Atiemwen'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İyayi Atiemwen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/atiemwen1/

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İyayi Atiemwen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İyayi Atiemwen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İyayi Atiemwen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İyayi Atiemwen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2014 yılında Doğan TBSK

28 Ocak 2016 yılında K. Erciyesspor

27 Temmuz 2016 yılında Ç. Rizespor

11 Ocak 2017 yılında Şanlıurfaspor

30 Haziran 2017 yılında Ç. Rizespor

12 Temmuz 2017 yılında Manisaspor

29 Aralık 2017 yılında Ç. Rizespor

15 Şubat 2018 yılında HNK Gorica

25 Ocak 2019 yılında Dinamo Zagreb

10 Şubat 2020 yılında NK Lokomotiva

5 Ağustos 2020 yılında Dinamo Zagreb

17 Temmuz 2021 yılında Omonia Lefkoşa

14 Şubat 2022 yılında Dinamo Zagreb

15 Şubat 2022 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Zagreb

1 Temmuz 2022 yılında FC Sheriff

İyayi Atiemwen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İyayi Atiemwen şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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