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İyi Aile Babası konusu ne? Oyuncuları kimler?

Kanal D'nin yeni komedi dizisi İyi Aile Babası izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. İyi Aile Babası'nın ekranlara gelmesine sayılı günler kala dizinin konusu ve oyuncu kadrosu halk tarafından araştırılmaya başlandı. Peki İyi Aile Babası konusu ne? Oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

İyi Aile Babası konusu ne? Oyuncuları kimler?

Süreç Film imzalı  Kanal D'nin yeni dizisi "İyi Aile Babası" yönetmeliğini Hakan Algül'ün yapıyor. Tayfun Güneyer'in senaryosunu kaleme aldığı komedi türündeki dizi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ekranlara çıkmasına sayılı günler kala dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Peki İyi Aile Babası konusu ne? Oyuncuları kimler? İşte merak edilen detaylar...

İYİ AİLE BABASI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) İstanbul'da kliniği olan evli bir aile hekimdir. Eşine çocuklarına bağlı fedakar bir aile babasıdır. Üstelik annesiyle aynı apartmanda yaşamaktadır. Annesine olan bağlılığı nedeniyle sürekli eşi ve annesinin arasında kalır. Bir aile komedisi olan dizi oyuncu kadrosu seçimiyle de ilgi odağı oldu.

İyi Aile Babası konusu ne? Oyuncuları kimler?

İYİ AİLE BABASI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler
Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)
Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)
Arife Pamuk (Melek Baykal)
Kerami Pamuk (Salih Kalyon)
Rıfkı Pamuk (Timur Acar)
Yağmur Pamuk (Bahar Şahin)

İyi Aile Babası konusu ne? Oyuncuları kimler?

Yardımcı karakterler
Ayfer (Bahar Süer)
Emre Güney (Berke Üsdiken)
Damla Pamuk (Ecrin Su Çoban)
Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar)
Aydan Hemşire (Beste Bereket)
Çilem Hemşire (Rukan Demir)

İyi Aile Babası konusu ne? Oyuncuları kimler?

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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