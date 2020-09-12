Star TV ekranlarında ilk bölümüyle ekranlara çıkan İyi Günde Kötü Günde adlı dizi dizi severler tarafından bir hayli beğenildi. Dizi, oyuncuları kadar konusu ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki İyi Günde Kötü Günde dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Leyla, başarılı ve düzgün bir düğün organizatörüdür. Şirketin patronu Aslıhan, kızı Melisa’nın düğününü de başarılı bir şekilde gerçekleştirse Leyla’yı terfi edeceğini söyler.

Sarp, sevgilisi Melisa ile evlenmek ve ünlü bir oteller zincirine müdür olarak atanmak için Londra’dan İstanbul’a taşınır. Leyla terfi alacağı için, Sarp ise hayatında yeni bir sayfa açacağı için çok mutludur. Ancak ikisi de karşılaştıklarında büyük bir şok yaşayacaklarının farkında değillerdir.

Sarp, beş sene önce Leyla’yı nikah masasında terk edip gitmiştir. Nedenini kimse bilmemektedir. Şimdi Leyla, hayallerini mahveden adamın düğününü organize etmek zorundadır.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Elçin Sangu

Ozan Dolunay

Yasemin Allen

Ali Yağcı

Şenay Gürler

Sinan Albayrak

Nergis Kumbasar

Osman Alkaş

Derya Alabora

Deniz Işın

Can (Tugay Erdoğan)