İyi ki Hilmi Türkmen var

Aşk hikayesi ile dillere düşen, Mihrimah Sultan Cami’sidir Üsküdar! Sevgililerin sevgilisidir Üsküdar! Mahrum bırakılır mı Çamlıca’dan? Peki ya Kız kulesinden ayrılır mı Üsküdar?



Güzelliklerden, canı-canandan mahrum bırakmak için algı operasyonlarını başlatan, eti tırnaktan koparmak isteyenlerin, çirkin yaklaşımlarına şahit oluyorum Üsküdar’da. Temayül yoklamalarında en fazla oyu alarak teşkilatın bir başkanı değil abisi olmayı tercih eden, Üsküdar’da partisini yaptırdığı kamuoyu araştırmaları anketler ve teşkilatlarda yapılan temayül yoklamalarında İstanbul İlçe belediye başkanları içerisinde en çalışkan ve başarılı seçilen İstanbul Büyükşehir belediyeciliğinde en çalışkan başkan olarak seçilen Hilmi Türkmen, Üsküdar’ı kocaman bir aile olarak görmekte, hiçbir siyasi ideoloji gözetmeden, gönüllere dokunabilmekte! Rakiplerini en çok korkutan, telaşa düşüren nedenler arasında, insanların sevgisini kazanmayı ilke edişini gösterebiliriz! Kuleli sahilinde oltacılarla balık tutan, yaşlı bakım birimiyle, yaşlılarımızın evlerine misafir olan, gençlerin yanında çorba başı olarak görev alabilen mütevazi bir başkandır!



Türkiye’nin en kapsamlı ‘’Engelsiz Yaşam Merkezi’’ni Üsküdar’a kazandıran başkan, Engelsiz kardeşlerinin zaman geçireceği, kişisel gelişimine katkı sağlayacağı, spor, fizik tedavi, psikoloji gibi uzman kişilerle kardeşlerini yalnız bırakmamış, görmezden gelmemiştir! ‘’Gençlerin Üstadı’’ olarak anılan başkan, ‘’Nevmekan’’ adı altında gençlere tahsis ettiği mekanda, sınav zamanlarında ; Çay, çorba, kahve, simit gibi ücretsiz ikramlarını kendi elleri ile yapmaktadır! Tebessüm kahvesi adı altında sosyal sorumluluk projesi ile ‘’Down Sendromlu’’ kardeşlerinin hem yüzünü ‘’Tebessüm’’ ettirmiş, iş sahibi yapmış, hem de Üsküdar ailesinden takdir toplamıştır!



‘’Yerdekine merhamet et ki gökte ki de sana merhamet etsin’’ anlayışı ile ; Üsküdar’da yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının, daha iyi şartlarda tedavisi, ameliyatı, için ‘’Minik Dostlar’’ kliniği kuran, birde ambulans tahsisi yapacak kadar, ince yürekli bir başkan…



Şimdi sorarım sizlere sevgili okurlarım, bu denli çalışkan, çok yönlü düşünen, yatırımlar yapan, halkının sevdasını yüreklerine kazıtan bir Belediye Başkanını Üsküdar’dan ikinci kez aday olarak göstermemek Üsküdar’lıları sevdasından mahrum bırakmak olmaz mıydı? Sinan’ın kalbinde yatan Mihrimah Sultanı, Hilmi Başkanın yüreğinde filizlenen Üsküdar’ı var...