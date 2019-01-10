İYİ Parti Adayı Parlak’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan adayı Parlak yayımladığı mesajda, Malatya'da çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getirdi.

İYİ Partili Parlak mesajında, "İktidarın baskısı altında kalmadan hür bir şekilde gazetecilik görevini rahatlıkla yapılabildiği bir şehir ve bir ülke olma umuduyla bu kutsal görevin gerçekten olduğu konumda olması dileklerimi paylaşıyorum. Bizi yönetenlerin iyisini-kötüsünü yazıp çizemeyen bir medyaya dördüncü güç diyemeyiz. İnşallah medyamız tekrar gücüne döner. Belediye Başkanı olduğum zaman basına yapacağım ilk açıklama, basının Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili gördüklerini rahatlıkla yazmalarını rica edeceğim. Eleştirilemeyen bir yapıda sıkıntı var demektir. Hatasız bir kurum olabilir mi, Hatasız bir kurum olamayacaksa hatamızı kim bizlere söyleyecek, Tabii ki baskı altında olmayan gazeteciler. Bizim dönemimizde gazetecilerin her türlü baskısını kaldıracağız. Belediyeler reklamla gazeteleri susturmak istiyor. Tüm belediyeler gazetelere reklam veriyor ve sonrasında eleştirilmek istenmiyor ve reklam baskısı gazetecilerin mesleklerini tam olarak yapamadığını gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA