İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz kaza geçirdi!

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz'ın içinde bulunduğu makam aracı, Meclis’in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı.

Aracın arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşi çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı. Yüzünde açılma oluşan Yılmaz, bir peçete yardımıyla kanamalı bölgeye tampon uyguladı. Durmuş Yılmaz ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İYİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KAVUNCU'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Durmuş Yılmaz'ın kaza geçirmesi üzerine İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Buğra Kavuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Trafik kazası geçiren Ankara Milletvekilimiz Sayın Durmus Yılmaz ve değerli eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar diliyorum."

DURMUŞ YILMAZ KİMDİR?

Durmuş Yılmaz İYİ Parti Ankara Milletvekilidir.

Durmuş Yılmaz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Durmuş Yılmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Durmuş Yılmaz kaza mı geçirdi? Durumu nasıl?