İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral katıldığı programlarda yaptığı değerlendirmeler ile gündem olmaya devam ediyor. Son olarak katıldığı programda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı için söylemlerde bulunan Halil İbrahim Oral konuşmasının ardından merak konusu oldu. "İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kılıçdaroğlu için ne dedi? İbrahim Halil Oral biyografisi" soruları araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde merak edilen sorulara yanıt verdik.

İYİ PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ HALİL İBRAHİM ORAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1958 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğmuştur.

İlk ve orta öğrenimini Ahlat’ta tamamlayan Oral, Mersin Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Çalışma hayatında sırasıyla Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdür Yardımcılığı, Bahçelievler Deneme Lisesi Müdür Yardımcılığı, Ankara Tevfik İleri (Merkez) İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü yapmıştır.

Mesleki kariyerinin yanında gençliğinden itibaren pek çok sivil toplum kuruluşunda üst düzey görevler alan Oral, Ahlat Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucu Üyeliği, Türkiye İlahiyatçılar Birliği Vakfı Genel Başkanlığı, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Kurucu Üyeliği olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunda görevlerde bulunmuştur.

Genç yaşlarda siyasete başlayan Oral, Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları ve Ülkü Ocaklarında çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Parlamentoya girişi ise 1999-2002 yılları arasında olmuştur.

İbrahim Halil Oral, 21. Dönem'de MHP Bitlis Milletvekilliği görevi yapmıştır. MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği ve TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Parlamentoda görev yaparken Milli Eğitim Komisyonu Üyeliği, Bitlis, Ahlat ve Çevresi Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Oral, 2018 yılında Meral Akşener tarafında kurulan İYİ Parti'nin kurucu üyelerindendir.

İYİ Parti’de Kurucular Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Halil İbrahim Oral 2018 seçimlerinde İYİ Parti Ankara Milletvekili seçilmiştir.

HALİL İBRAHİM ORAL KEMAL KILIÇDAROĞLU İÇİN NE DEDİ?

Halil İbrahim Oral katıldığı programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı için "İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inanlarını eşit görürüm. Çünkü dinim bana öyle davranmayı hitap eder. Çok güzel bir söz var, 'insan bilmediği şeyin düşmanıdır' derler. Şimdi, Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil. Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm" şeklinde konuşmuştu.

Halil İbrahim Oral yaptığı söylemler ardından gelen tepkiler üzerine twitter üzerinden özür videosu yayımladı.