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İYİ Parti başkanından LGBT haykırışı! Yalvar yakar istemiş! "Kutsanacak!"

İYİ Partili Bahadır Erdem'in geçtiğimiz yıllara ait LGBT mesajları yeniden gün yüzüne çıktı. Onur yürüyüşü haftasında yaptığı paylaşımlar sosyal medyada olay oldu.

İYİ Parti başkanından LGBT haykırışı! Yalvar yakar istemiş! "Kutsanacak!"

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabında İYİ Partili Bahadır Erdem'in eski paylaşımlarını gün yüzüne çıkardı. Erdem'in LGBT savunucusu olduğu anlaşılan paylaşımında onur yürüyüşünün yasaklanmaması gerektiğini vurguladığı görülürken, "Devlet LGBT'yi onursuzlaştıramaz"  cümlesi dikkat çekti.

İYİ Parti başkanından LGBT haykırışı! Yalvar yakar istemiş! Kutsanacak!

"21.YY KİŞİNİN ÇAĞI"

Bahadır Erdem, "ABD eş cinsel evliliklere izin verdi. Hep söylediğim gibi 21. yy kişinin çağı. Devletler ve hukuk kişinin özgürlüğünü kutsayacak. İstanbul Valiliği herkesin destek vererek eğlendiği, polislerle gezilen Onur yürüyüşlerini yasaklamış. Neden? İnsan hakları nedir bilmediğinden. Devlet LGBT'yi onursuzlaştıramaz" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti başkanından LGBT haykırışı! Yalvar yakar istemiş! Kutsanacak!

Bahadır Erdem'in paylaşımını okurlarına sunan İbrahim Melih Gökçek ise, "Aşağıda ki tweetleri bulunan yeni genel başkan yardımcınız bahadır erdem’le gurur duyuyor musunuz?" şeklinde duruma tepki gösterdi.

İYİ Parti başkanından LGBT haykırışı! Yalvar yakar istemiş! Kutsanacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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