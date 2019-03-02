İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci’den gövde gösterisi

İYİ Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci, büyük bir kalabalık eşliğinde Kışla Caddesinde seçim bürosunu açtı.

Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekinci'nin seçim bürosu açılışına CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, İYİ Parti Battalgazi İlçe Başkanı Ramazan Karaavcı ve yaklaşık 7 bine yakın vatandaş katıldı.

Yoğun bir ilgi ile karşılaşan Ali Ekinci, "Biz yerel siçim için çalışıyoruz. Battalgazi Belediyesi'ne başkan ve kadrolarını seçmek için seçime gidiyoruz. Kadromuzu seçerken, hemşehrimiz, şirket ortağımız ve bize biat edecek bir kadro seçmiyoruz. Yapılan hizmetlerde adalet sağlanmıyorsa, temsilde adalet olmuyorsa bizim farkımız olmaz. Bizim farkımız haksızlıkların karşısında halkımızın yanında olmaktır.Adil olmaktır" şeklinde konuştu.

Bunların ülkenin bekası ile ilgili bir dertleri yok kendi bekalarının yok olmasından korkuyorlar diyen Ekinci, "Her yerde gezip Cumhurbaşkanına oy istiyoruz eğer oy vermesseniz beka sorunu oluşur, diye kapı kapı dolaşıyorlar. Ülkemizin beka sorunu yok, bu 5'li menfaat şebekesinin beka sorunu vardır" dedi.

Bizim bildiğimiz bir beka sorunu var diyen Ali Ekinci, "Birileri cumhur ittifakı kurmuş. Kendisi dört dönemdir milletvekili, bacısı rektör, eniştesi dekan, yeğeni daire başkanı, kuzeni belediye başkan adayı ama oyu kendisine istemiyor "Cumhurbaşkanıma oy verin" diyor. Sen zaten aile cumhur ittifakını kurmuşsun Malatya'da. Sen zaten menfaat ittifakını kurmuşsun. Artık Malatya uyandı, Battalgazi uyandı. Seçmenimiz uyandı, Malatya 5'ten büyüktür, diyor. Biz sizin itiatkarınız değil biz hizmet etmek için varız. Biz Battalgazi halkına hizmet etmek için varız. Bu menfaat şebekesine de karşıyız. Bunu herkes bilsin. Bu şebekeyi bitirmek boynumuzun borcudur" ifadelerine verdi.

Gelin birlikte yönetilim diyen Ekinci, "Battalgazi'mizi modern ve kolay bir yaşam sunalım. Daha sağlıklı yaşam için yeşili bol bir Battalgazi'yi hep beraber inşa edelim. Yeni bir mimari estetik ile Battalgazi'mizi standartaların üstüne çıkaralım" diye konuştu.