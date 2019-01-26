İYİ Parti belediye başkan adayları belli oldu! İşte isimler...
İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri için aralarında 5 büyükşehir'in de bulunduğu 166 belediye başkan adayını açıkladı. Büyükşehir bazında Gaziantep'te Ejder Demir, Kayseri'de Dursun Ataş, Kocaeli'de Serdar Kaman, Konya'da Oğuz Şimşek ve Sakarya'da Cihan Kolip, büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklandı.
İYİ Parti, aralarında 5 büyükşehirin de bulunduğu 8 il, 129 ilçe ve 29 belde için belediye başkan adayını belirledi.
İYİ PARTİ 166 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için partinin 166 belediye başkan adayının daha belirlendiği bildirildi.
İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
Kesinleşen listeye göre, 5'i büyükşehir, 3'ü il, 129'u ilçe ve 29'u belde olmak üzere 166 adayın ismi belli oldu.
Büyükşehir bazında Gaziantep'te Ejder Demir, Kayseri'de Dursun Ataş, Kocaeli'de Serdar Kaman, Konya'da Oğuz Şimşek ve Sakarya'da Cihan Kolip büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklandı.
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