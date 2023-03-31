İYİ Parti Binasına isabet eden kurşunun inşaat bekçisinin silahından çıktığı öğrenildi!

Zeytinburnu'nda sabah saat 11:00 sularında İYİ Parti İstanbul İş Başkanlığı Binasına yapılan saldırının kim tarafından yapıldığı tespit edildi. Kurşunun bir inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi.

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İYİ Parti Binasına isabet eden kurşunun inşaat bekçisinin silahından çıktığı öğrenildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurdu. Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti.

İYİ Parti Binasına isabet eden kurşunun inşaat bekçisinin silahından çıktığı öğrenildi!

HIRSIZLARI KORKUTMAK İÇİN ATEŞ AÇTIĞINI BELİRTTİ

Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını belirledi. Gözaltına alınan inşaat bekçisinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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