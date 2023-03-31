İYİ Parti Binasına isabet eden kurşunun inşaat bekçisinin silahından çıktığı öğrenildi! Zeytinburnu'nda sabah saat 11:00 sularında İYİ Parti İstanbul İş Başkanlığı Binasına yapılan saldırının kim tarafından yapıldığı tespit edildi. Kurşunun bir inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi.