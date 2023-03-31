İYİ Parti binasına saldırı düzenlendi! Son durum ne?

İstanbul Zeytinburnu'nda Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı binasına sabah saat 11:00 sıralarında saldırı düzenlendi. Binanın kara yoluna bakan cam bölümünden giren kurşun deri koltuğa isabet ettiği öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan ihbar üzerine, ivedilikle İl Emniyet Müdürlüğü uzman ekipleri olay yerine sevk edilerek, inceleme çalışmaları başlatılmıştır. Elde edilen ilk tespitlere göre, İl Başkanlığı binası ile yanındaki iş merkezi binasına mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN MESAJ

Saldırıya ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Az önce sayın Meral Akşener ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena'dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum."

MERAL AKŞENER İL BAŞKANLIĞI BİNASINDA AÇIKLAMADA BULUNDU

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kurşun isabet etmesinin ardından olay yerine gelerek açıklamalarda bulundu. Açıklamaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Açıklamada, "Biz korkmayız, bu başka bir şey ama bu seçmene yapılan büyük bir haksızlık, büyük bir hakarettir." dedi.

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Ayrıca Meral Akşener ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şu ifadelerde bulundu: "Recep Bey sana sesleniyorum. Devri iktidarında yaşamadığım şey kalmadı ama bugünler geçecek. 15 Mayıs sabahı inşallah bir güneş doğacak. Bütün bu ucube sistemin getirdiği pislikler, iğrençlikler, haksızlıklar, hakaretler, iftiralar geçecek, gidecek. Ben buna inanıyorum. Sinirin çok bozulmuş. 1,5 ay kaldı, gideceğini yeni anladın. Etrafındaki yalaka tayfasına bağırmak yerine bize bağırmayı tercih ediyorsun. Amma velakin bundan kaçış yok. Benim tavsiyem, samimiyetle söylüyorum papatya çayı içmendir. Onun yanında bir şey daha tavsiye edeceğim ama ona daha çok kızacaksın. Yanına bir de melisa çayı ekle, harika olur."

AK PARTİLİLERDEN AKŞENER'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, olayı duyar duymaz İYİ Parti binasına geldiğini ifade ederek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirterek, "Tüm İYİ Parti camiasına, milletimize geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa sürede bu hain saldırıyı gerçekleştirenler yakalanır. Türkiye'de gerek insanımıza gerek kurumlarımıza gerekse siyasilerimize veya partilerimize yönelen bu tür şiddet olaylarının karşısında hep beraber bir sıradağ gibi en ufak bir esneme yapmadan durmayı başarabilmemiz lazım." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ce Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabet etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İYİ Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İYİ Parti'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır."

MİLLET İTTİFAKI PARTİLİLERİ'NDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.