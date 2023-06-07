İYİ Parti cezayı kesti! Yeni ittifak sadece CHP ile yapılacak!

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde hedeflediği sonucu alamayan Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar devam ediyor.

İttifakın geleceğiyle ilgili henüz bir anlaşmaya varılmaması, İyi Parti içerisinde seçim mağlubiyetinin nedenlerinin araştırılmasını beraberinde getiriyor.

Seçimlerde, Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin beklenen etkiyi yaratamaması, İyi Parti cephesinde mağlubiyetin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

İYİ PARTİ'DE SEÇİM HESAPLARI BAŞLADI

İyi Parti, CHP listelerinden seçimlere giren Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin kendilerine güç kaybettirdiği görüşüyle birlikte 2024'te yapılacak yerel seçim hesaplarına başlamış durumda.

Haberin Devamı

Genel Başkan Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin il başkanlarıyla bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda, parti içindeki değerlendirmeler ve stratejik planlamalar ele alındı.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, bazı İyi Parti il başkanları bir araya gelerek Genel Başkan Meral Akşener'e "Millet İttifakı'nın milletvekili seçimlerinde illeri olumsuz etkilediğini" belirtti.

İl başkanları ayrıca yerel seçimler için "ittifaksız yöntem" önerisi sundu.

Haberin Devamı

CHP İLE YENİDEN

Ayrıca, bazı il başkanları ise 2018'deki yerel seçimlerde ittifakın faydalı olduğunu ve CHP ile yeniden ittifak yapılabileceğini belirtti.

Ancak, il başkanları arasında hakim görüş, Altılı Masa'daki CHP dışındaki partilerle 'ittifak yapılmaması' yönünde oldu.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'a dev hastane müjdesini verdi! nadir hastalıklar için çığır açacak bir adım!

Leandro Parades kimdir, kaç yaşındadır? Leandro Parades hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?

Numan Kurtulmuş nereli? Numan Kurtulmuş kaç yaşında? İşte Numan Kurtulmuş'un biyografisi

FETÖ'cülere soğuk duş! Yunanistan FETÖ'cülere artık taviz vermeyecek!