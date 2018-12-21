İYİ Parti 5’i büyükşehir olmak üzere 15 Belediye Başkan adayını açıkladı. İYİ Parti Elazığ'dan Belediye Başkan Adayı olarak Ali Şekerdağ'ı aday gösterdi.Peki İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ kimdir? Aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

ALİ ŞEKERDAĞ KİMDİR?

1961 Palu’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Elazığ’da tamamladı. Yükseköğrenimini yurt dışında sürdürmek üzere ülke dışına çıktı, fakat ailevi nedenlerden dolayı Elazığ’a geri dönmek zorunda kaldı.1981 yılında aktif ticarete başladı. Sonrasında hayvancılık, sanayi(un imalatı), mobilya bölge bayilikleri ve inşaat sektörlerinde de faaliyet göstermektedir.1991 yılında kendi grubundan Elazığ TSO Meclis Üyeliğine seçildi. 6 Dönem Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği ve ETSO Başkanlığı görevinde bulundu. 2016 yılında Türk Eğitim Derneği’nin(TED) 36. Şubesini Elazığ’a kazandırdı. Halen TED Elazığ Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TED Yüksek İstişare Kurulu üyeliği ve TED Üst Kurul Delegeliği görevlerini yürütmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.