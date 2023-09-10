İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir’den CHP’li Tanrıkulu’na tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir’den CHP’li Tanrıkulu’na tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözlerine tepki gösterdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında TSK'ya yönelik "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Demir, Tanrıkulu'nun sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Demir, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik herhangi bir isnat mevcut olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, yüce Türk Milletinin asil ordusuna yönelik asılsız iddia, ifade ve iftiraları şiddetle kınarım."

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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