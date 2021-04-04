İYİ parti Genel Başkanı Akşener, "104 emekli amiralin yaptığı bildiri zevzekliktir"

Ülkenin gündeminde yer alan 104 amiral tarafından gece yarısı yayınlanan bildiriye ilişkin sessizliğini bozan İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Akşener, yapılan bildiriye zevzekliktir ifadesini kullanırken, sert tepkide bulundu. Meral Akşener: "Siyaseti siyasetçiler yapar." dedi.

"TÜRKİYE BU ZEVZEKLİKTEN ÇOK ÇEKTİ"

104 emekli amiralin imzasını taşıyan Monrtrö bildirisine ilişkin açıklamasında İYİ parti Genel Başkanı Akşener, "Bu tür gece yarısı emekli silahlı bürokrasinin yaptığı açıklamalar, muhtıraları hatırlatır. İktidar partisine bunun üzerinde tepinme fırsatı yaratmıştır.

Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti. Biz bu ülkede işsiz gençlerin, tabletsiz çocukların derdini konuşmak zorundayız. Biz esnafın derdini konuşmak zorundayız." dedi.

"HERKES GÖREVİNİ GÖREV BAŞINDAYKEN YAPMALIYDI"

Akşener: "Emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini, başındayken yapmalıydı. Yunanistan ve Adalar konusunda bir tavır göremedik. Siyaset, siyasetçiler tarafından yapılır. İstiyorlarsa siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler." ifadelerini kullandı.

103 amiral'den milli iradeyi hedef alan Montrö bildirisi!