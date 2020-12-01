İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den flaş çıkış: Asgari ücret 3 bin lira olsun!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Açıklamalarının ardından asgari ücrete de değinen Akşener, asgari ücretin 3 bin lira olması önerisinde bulundu.

İşverenlerin üzerindeki yükü hafifletip, onların yeniden istihdam yaratmalarını sağlarken, dar gelirli vatandaşı da borç sarmalına sürüklemeyecek, kayıt dışı istihdamı kayıt altına alacak, hakkaniyetli bir asgari ücret modeli üzerinde çalıştıklarını belirten Akşener, "Mevcut durumda, brüt asgari ücret 2943 lira. Gelir vergisi, SGK primi ve işsizlik sigortası fonu kesintileri yapıldıktan sonra, çalışanımızın eline net, 2325 lira geçiyor. Diğer taraftan, asgari ücretli bir çalışanı istihdam etmek için, işverenimizin cebinden ise 3458 lira çıkıyor.

Bu hem maaşı kuşa dönen çalışanımız açısından, hem de yüksek bir maliyet üstlenen işverenimiz açısından, kabul edilebilir bir durum değil." şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRETİ ARTIRALIM AMA İŞVERENE MALİYETİ ARTMASIN"

Asgari ücret önerisini net 3 bin lira olarak sunan Akşener, işverene olan maliyeti de fazla yükseltmemek adına gelir vergisi ve SGK priminin devlet tarafından üstlenilmesi tavsiyesinde bulunarak,

"Devletimiz de, çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline, net 3000 lira geçerken, işverene olan maliyeti ise 3458 lira olmaya devam etsin.

Yani; çalışanımızın eline geçen asgari ücreti, 2325 liradan, 3000 liraya çıkaralım, ama, işverene olan maliyetini de arttırmayalım. Ayrıca, bu düzenleme sadece asgari ücretliyi kapsamasın.

Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların da, asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devlet üstlensin." ifadelerini kullandı.