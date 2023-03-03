İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylık kararını açıklıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylık kararını açıklıyor.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da adaylık kararını açıklıyor.

''En sonda söyleyeceklerimi en başta söyleyeyim. İYİ Parti kıskaca alınmış. Bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Ucube zihniyete karşı ayakta durmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi dimdik duruyoruz. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı. Ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısındayız. Biz bugünlere dayatmaya direnerek geldik. Biz bugünlere alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik. Dün gerçekleşen toplantıda adayın kim olacağını tartıştık. 5 siyasi parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dile getirdi.

İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRDI

Sayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz milletin iradesi ile seçildiniz. Tüm engellere rağmen çok çalıştınız. Milletimizi enkazından altında bile yalnız bırakmadınız. Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor. 6'lı masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıkmış, tek bir adayın tasdiki için çalışan bir noter masasına dönüşmüştür. Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir.'

Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız. İnanıyorum ki hep birlikte tarih olacağız.

Devanı gelecek...

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