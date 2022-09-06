İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Bizi HDP ile terbiye etmeye çalışıyorlar"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Şimdi biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişkiler kuracağına dair nasıl ilişkiler kuracağına dair dayatmaya girmedik. İlişki de demeyelim iletişim diyelim, her hangi bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda." şeklinde yanıt verdi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLUNUN ADAYLIĞINA DAİR BİR KONUŞMA OLMADI"

Katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalara yer veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uzlaşılırsa Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırım" şeklindeki ifadelerinin sorulması üzerine, "Bu noktada hiçbir konuşma olmadı. Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 genel başkan bir masa etrafında toplandı, buradan bir cumhurbaşkanı adayı çıkması istendi." dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMADIĞINI SÖYLEYEN TEK LİDER BENİM"

Meral Akşener, diğer liderlerin cumhurbaşkanı adayı olma hakkının bulunduğunu ve buna saygı duyduğunu ifade ederek kendisinin cumhurbaşkanlığı için adaylığını koymayan tek lider olduğunu da söyledi.

Soruları yanıtlamaya devam eden Akşener ayrıca,

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu masadan çıkacak adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var, ben onların her fırsatta 'doğru olduğunu' söyledim. Benim eklediğim şey, kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli. Hala burada duruyoruz. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına dair 'altılı masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım' sözü, elbette çok saygıdeğer ama bu noktada hiçbir konuşma olmadı." şeklinde konuştu.

"BEN KÜRTLERE SÖVMEYECEĞİM"

Bizi HDP ile terbiye etmeye çalışıyorlar diyen Genel Başkan Meral Akşener, "Bakın Türkiye’de uzunca bir zamandır bizi Cumhur İttifakı bileşenleri ve o onların taraftarı HDP ile terbiye etmeye çalışıyor. Bu kelimeyi özel olarak seçtim. Bu arada da kendini HDP’nin de üzerinde patron gibi gören, muhalif takımın içinde onlar da bizi HDP ile terbiye etmeye çalışıyor. Onlar HDP’nin üstünde etkileyici tavır gibi. Bütün bunların içinde çok üzüldüğümüz bir şey oluyor; sonuçta bu terbiye etme metodunun Kürtlere dair bir sövgüye döndüğünü gördük. Ben gittiğim her yerde birey olarak terbiye edilmeye, ona yönelik organize edilmiş insanlarla karşılaştığımda söylediğim bir şey var. Ne yaparsanız yapın ben Kürtlere sövmeyeceğim, onları incitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"SEÇİME TEK ADAYLA GİDİLMESİ DOĞRU"

Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimine dair gelen sorular üzerine, altılı masadan tek bir aday ile gidilmesinin doğru olduğunu düşündüğünü ifade etti.