İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hadsiz 'Saddam' benzetmesi !

İBB Meclisi'nde partisi adına konuşma yapan İyi Partili İbrahim Özkan konuşmasında Türkiye'deki yargı sistemini eleştirdi. Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'e benzeterek göndermelerde bulunan Özkan, "Yapılan bu yargılarla yarın yargılanmayın" şeklinde konuştu.

KONUŞMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Özkan konuşmasında," Bakın Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin yargılanırken ona yargılayan hakin ona şunu soruyor. Diyor ki, 'diyeceğiniz bir şey var mı?' Ve Saddam şunu söylüyor; 'ben bir adil yargılama istiyorum' diyor. Hakim şunu söylüyor; 'Bakın bu yasaları siz yaptınız.' " ifadelerini kullandı.

YORUMLARDA SERT ELEŞTİRİLDİ

Özkan konuşma sonrası sosyal medyadan eleştirildi. Özkan'a sosyal medyadan yapılan eleştirilerin bazılarında şu ifadeler kullanıldı:

"O zaman İbrahim Özkan a şunu hatırlatalım burası Irak değil Türkiye burada ırak halkı yok Türkiye halkının vicdanı ve hürriyeti ve adaleti ve feraseti var eğer bu hayalle yaşıyorlarsa 15 temmuzda bu hayalin olmayacağını gösterdik bir daha gösteririz."

"2023 seçimden sonra FETÖ'cü hainler gibi Amerika'dan tweet atarsın."

ÖZÜR DİLEMESİ İSTENDİ

Ayrıca İbrahim Özkan'a bu konuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özür dilenmesi gerektiği söylendi.