İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Lütfü Türkkan'ın biyografisi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş şehit yakını olduğunu belirtip Akşener'i HDP ile yakın ilişki kurduğu iddiasıyla protesto etti. Yaşanan olayın büyümemesi adına İYİ Parti Grup Bakan Vekili Lütfü Türkkan vatandaşı sakinleştirmek için boynuna sarıldı. O esnada şehit yakınına küfür ettiği öğrenilen Lütfü Türkkan'ın kamera kayıtları ortaya çıktı. Bunun ardından "İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları gündem oldu. İşte Lütfü Türkkan'ın biyografisi...

İYİ PARTİ GRUP VEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE LÜTFÜ TÜRKKAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının adı Cevat, annesinin adı Halise'dir. Lise eğitimini tamamlayan Türkkan, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okulu (Önlisans), Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü (Önlisans) ve Makedonya Kiril Metodij Üniversitesi Türkoloji Bölümünü tamamladı.

Türkkan, Doce Golcev Üniversitesi Türkoloji Bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Türkkan aynı zamanda, Gıda Mad. San. Tic. AŞ (TÜGMAD)'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyeliği ile Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde de bulunan Türkkan, Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komite Üyeliği, Bursaspor As Başkanlığı, Vardar Spor ve Karagümrükspor Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği ve Rumeli Eğitim Vakfında Başkanlık yaptı. Beykent ve Boğaziçi Üniversiteleri tarafından düzenlenen Balkan konferanslarına tebliğler sundu.

24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.

İyi düzeyde İngilizce ve Rusça, orta düzeyde Makedonca ve Bulgarca bilen Türkkan, evli ve 4 çocuk babasıdır.



2018 Genel Seçimleri, İYİ Parti Kocaeli Milletvekilli Adayı olmuş, şimdilerde İYİ Parti Grup Vekili görevini üstlenmektedir.