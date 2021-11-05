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  3. İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etti! "Sus yoksa senin bacını s....."

İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etti! "Sus yoksa senin bacını s....."

Meral Akşener'in Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında, şehit yakını olduğunu belirtip Akşener'i HDP ile yakın ilişki kurduğu iddiasıyla protesto eden bir vatandaşı, İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan sakinleştiriyormuş gibi yapıp, küfür etti. Kayıtlarda Türkkan'ın şehit yakınına "senin bacını s....." dediği öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Bingöl'de gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş şehit yakını olduğunu belirtip Akşener'i HDP ile yakın ilişki kurduğu iddiasıyla protesto etti. Yaşanan olayın büyümemesi adına İYİ Parti Grup Bakan Vekili Lütfü Türkkan vatandaşı sakinleştirmek için boynuna sarıldı. O esnada şehit yakınına küfür ettiği öğrenilen Lütfü Türkkan'ın kamera kayıtları ortaya çıktı.

İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etti! Sus yoksa senin bacını s.....

ÖNCE SARILDI SONRA KÜFÜR ETTİ

Meral Akşener'in ziyareti esnasında şehit yakını olduğunu belirten bir vatandaş "Bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben içerde yattım. Ben şehit ailesiyim, benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı, günlerce hastanede yattı. Meral Akşener, HDP'yi seven, onu destekleyen bir kadındır. Bunlar HDP'nin ikizi, Türkiye düşmanlarının yoldaşı oldular!" dedi. Vatandaşı sakinleştirmek isteyen İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan, önce şehit yakınına sarıldı, derdini anlatmasına müsaade etti, sonrasında vatandaşı çenesinden tutarak "senin bacını s....." dedi. Küfür karşısında tepkisiz kalmayan vatandaş "sen nasıl bana küfür edersin" diyerek isyan etti. O anlar kameralara yansıdı.

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