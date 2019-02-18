İYİ Parti İzmir Kiraz belediye başkan adayı kim oldu? Mehmet Emin Avşar kimdir? 31 mart 2019 yerel seçimlere kısa bir süre kala adayların kimler olacağı merak ediliyor. Mehmet Emin Avşar, 31 Mart seçimleri için İYİ Parti'den İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı oldu. Peki Mehmet Emin Avşar kimdir? İYİ Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Mehmet Emin Avşar ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

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