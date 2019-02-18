İYİ Parti İzmir Tire belediye başkan adayı kim oldu? Atakan Duran kimdir?
31 mart 2019 yerel seçimlere kısa bir süre kala adayların kimler olacağı merak ediliyor. Atakan Duran, 31 Mart seçimleri için İYİ Parti'den İzmir Tire Belediye Başkan adayı oldu. Peki Atakan Duran kimdir? İYİ Parti İzmir Tire Belediye Başkan adayı Atakan Duran ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...
Atakan Duran, İYİ Parti İzmir Tire Belediye başkan adayı oldu. Atakan Duran'ın yaşamı ise gündemde araştırılmaya başlandı. Peki İYİ Parti İzmir Tire Belediye Başkan adayı Atakan Duran kimdir? Ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...
ATAKAN DURAN KİMDİR?
Tire doğumludur. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunudur. İş Adamıdır. Evli, 2 çocuk babasıdır.
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