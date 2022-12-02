6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı beklenirken Meral Akşener'den şok ifadeler! "Aday 6'lı masada konuşulmadı"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre önceki gün Ankara'ya giden ve partisinin başkanlık divanı, milletvekilleri ve başdanışmanlarıyla buluşup toplantı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BU SEÇİM ALINDI ALINDI"

İddialara göre İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına yönelik sözleriyle başlayan polemiğini değerlendiren Meral Akşener, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı konusunda skandal sözler söyledi. Buna göre “Kazanacak aday” vurgusunu yineleyen Akşener, “Cumhurbaşkanlığı ile ilgili cümle kurmayın” şeklinde uyarıda bulundu. 6'lı masanın “Aday kim olsun, kim olmasın” diye konuşmadığını söyleyen Akşener, “Şu olsun, bu olmasın değil; kazanacak aday olsun. 6’lı masada konuşulmadı, sabredin” ifadelerini kullandı. Ayrıca 2023 seçimlerinin önemine değinen Akşener, “Bu seçim alındı alındı; alınmadı laiklik, Atatürkçülük, Cumhuriyet değerlerimizi kaybedebiliriz” dedi.