6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı beklenirken Meral Akşener'den şok ifadeler! "Aday 6'lı masada konuşulmadı"

İyi Parti lideri Meral Akşener'in Ankara'da parti kurmaylarına, “2023 seçimleri önemli. Laiklik, Atatürkçülük, Cumhuriyet gibi çok önemli değerlerimizi kaybedebiliriz. Aday, 6’lı masada konuşulmadı, cümle bile kurmayın, sabredin” dediği öğrenildi.

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6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı beklenirken Meral Akşener'den şok ifadeler! "Aday 6'lı masada konuşulmadı"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre önceki gün Ankara'ya giden ve partisinin başkanlık divanı, milletvekilleri ve başdanışmanlarıyla buluşup toplantı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı beklenirken Meral Akşener'den şok ifadeler! Aday 6'lı masada konuşulmadı

"BU SEÇİM ALINDI ALINDI"

İddialara göre İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına yönelik sözleriyle başlayan polemiğini değerlendiren Meral Akşener, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı konusunda skandal sözler söyledi. Buna göre “Kazanacak aday” vurgusunu yineleyen Akşener, “Cumhurbaşkanlığı ile ilgili cümle kurmayın” şeklinde uyarıda bulundu. 6'lı masanın “Aday kim olsun, kim olmasın” diye konuşmadığını söyleyen Akşener, “Şu olsun, bu olmasın değil; kazanacak aday olsun. 6’lı masada konuşulmadı, sabredin” ifadelerini kullandı. Ayrıca 2023 seçimlerinin önemine değinen Akşener, “Bu seçim alındı alındı; alınmadı laiklik, Atatürkçülük, Cumhuriyet değerlerimizi kaybedebiliriz” dedi.

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