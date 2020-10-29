İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Peki İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ Japonya’nın Tokyo şehrinde 3 Mart 1961 yılında dünyaya geldi. Özdağ, Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazardır. Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Özdağ 2001 yılında profesörlük unvanı almıştır.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı. 1999’da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni, 2003’te Diyanet Araştırmaları Merkezi’ni, 2006’da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

MHP’nin 19 Kasım 2006’da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli’ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. Mahkeme kararıyla yeniden MHP üyesi olan Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015’te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. 9 Nisan 2016’da MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ?

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İstanbul İl Başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur.

Gelişmeler üzerine, İl Başkanlarımız ve 108 İlçe Başkanımız, “Disiplin sürecinin” başlatılması yönünde talepte bulunmuştur.

Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Sayın Genel Başkanımız da, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir.

Milletimizin bilgisine saygı ile sunarız.''

ÜMİT ÖZDAĞ'IN ESERLERİ

Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri

Değişen Dünya Dengeleri ve Basra Körfezi Krizi

Menderes ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri ve 27 Mayıs İhtilali

Türkiye, Kuzey Irak ve PKK - Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

Türkiye'de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK

Yeniden Türk Milliyetçiliği

Gelecek 1000 Yılda da Buradayız

Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları

Türk Ordusunun PKK Operasyonları

Kerkük, Irak ve Ortadoğu

Türk Ordusu'nun Kuzey Irak Operasyonları

Telafer-Bir Türkmen Kentinin Amerikan Ordusu ve Peşmer-gelere Karşı Savaşı

İstihbarat Teorisi

PKK Neden Bitmedi Nasıl Biter - Kürtçülük Sorununun Analizi ve Çözüm Politikaları

Pusu ve Katliamların Kronolojisi

Ermeni Psikolojik Savaşı - Dünyada ve Türkiye’de

Cumhuriyetin En Uzun Dört Yılından Geçerken Türk Sorunu

Türk Ordusu PKK’yı Nasıl Yendi, Türkiye PKK’ya Nasıl Teslim Oluyor

Doğu Raporu - Bölgede Türk Kimliği ve Türklük Algısı

İkinci Tek Parti Dönemi - AKP'nin Yumuşak Hegemon Parti Projesinin Anatomisi

İstihbarat Dünyası

ÜMİT ÖZDAĞ'IN AKADEMİK KARİYERİ

Ümit Özdağ, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde “Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri” konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur. Prof. Dr. Özdağ, 1993 yılında “Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs askeri hareketi” konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını almıştır.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, 1994 yılında Avrasya Dosyası adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır. 1980’lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yapan Özdağ, 1995 senesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu illerimizden göç alan illerde sosyopolitik içerikli saha araştırmaları yapmıştır.



Ümit Özdağ, 1997-1998 senelerinde ABD’de Baltimore’da Towson Üniversitesi’nde küreselleşme, Avrasya’da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders vermiştir. Ümit Özdağ, 1999 senesinde stratejik araştırma merkezi Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ASAM) kurmuştur. 2000 yılında ASAM’a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü’nü kurmuştur. Özdağ, ASAM’ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştür. 2001 yılında profesör olan Ümit Özdağ, 2005’te Gazi Üniversitesinden ayrılmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ partiden ihraç edildi. Vatandaşlar Ümit Özdağ’ın partiden neden ihraç edildiğini merak ediyor. MHP Gaziantep milletvekili genel başkanlığa da adaylığını koymuştu