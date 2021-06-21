İYİ Parti mitinginde soğanları yere saçmıştı! Mehmet Bülbül'ün 3 tane evi varmış! Provokasyonun böylesi görülmedi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin illerini tek tek ziyaret ederek esnafın derdini dinlerken, geçtiğimiz günlerde 'soğan çiftçisi' olarak kameralara tanıtılan Mehmet Bülbül isimli bir vatandaş, bir çuval soğanı Akşener'in önünde yere sermiş ve "Para etmiyor. Açız" ifadeleriyle isyan etmişti. Ancak bir süre sonra, çevresinden gelen tepkiler üzerine gerçekleri itiraf eden Bülbül'ün üç evi olduğu ve bir tiyatro malzemesi olarak kullanıldığı açığa çıktı.

"BEN VATANI, MİLLETİMİ, ASKERİMİ SEVİYORUM"

Genel Başkan Meral Akşener'in Adana'da gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, Mehmet Bülbül adlı vatandaş, soğanları "para etmediği gerekçesiyle" Akşener'in konvoyu geçerken yola döktü. Akşener'in aracını durdurarak o kişiyi dinleyip bölgeden ayrılmasının ardından soğanlar yerden toplandı. Soğan işiyle uğraşmadığı öğrenilen Bülbül, galeyana geldiğini belirterek özür diledi.

A Haber'e konuşan Mehmet Bülbül, "Herkesten özür diliyorum. Ben vatanı, milletimi, askerimi seviyorum, galeyena geldim, pişmanım." dedi.

"BİR OLAYA KURBAN GİTTİK, ÇOK PİŞMANIM"

Mehmet Bülbül İsimli vatandaşın anlattıkları:

"Olayın olduğu yere gittik. Bir sürü insan vardı. 'Hayırdır' dedik sonra orada 3 torba soğan vardı. 'Meral Akşener geliyor' dediler. Galeyana geldim ve soğanı döktüm. Dolduruşa geldik orada. Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den bakanlarımdan ve vekillerimden özür dilerim. Ben Yörük milletiyim hepsinden özür dilerim. Vatanımdan, milletimden ve askerimden hepsinden çok özür dilerim. Ben vatanımı ve milletimi seviyorum. Bir olaya kurban gittik, bunu üzülerek söylüyorum.

Bir sürü şey söylediler olayın olduğu yerde. Biz de orada galeyana geldik. Dökmez olaydım. Yapmaz olaydım çok pişmanım bundan dolayı. Ben vatanını ve milletini seven bir insanım böyle bir dolduruşa geldik. Sakın böyle şeyler yapmasınlar. El için başkası için böyle şeyler yapmasınlar. Ben bir daha böyle bir şey yapmam. Hatasız kul olur mu? Olmaz. Ben böyle dolduruşlara gelmezdim ama nasıl o adamaların sözlerine inandım anlamadım."

NE OLMUŞTU?

Adana'ya ziyaret gerçekleştiren Akşener, Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti.

Ziyareti esnasında Akşener'in de içinde bulunduğu konvoy, yol kenarında bekleyen ve çiftçi olduğu öne sürülen bir kişinin yanında durduruldu.

Akşener, vatandaşı dinlemesinin ardından bölgeden ayrıldı. Soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döken şahıs, Akşener'in konvoyunun uzaklaşması sonrası, soğanları yerden topladı.

Akşener'in araçtan inmesinin ardından o kişi, soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döktü ve Akşener'e gösterdi.

BİR SKANDAL DAHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yine esnafın sorunlarını dinleme amacıyla gittiği Hatay'da, esnaftan olumsuz bir yanıt alamayınca vatandaşlara farklı bir tiyatro gösterisi daha sunulmuştu. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli koordinatör olan bir kişi tezgah arkasına geçerek kendini esnaf gibi gösterip Türkiye’yi kötülemeye başladı. Dükkan sahibinin "Bizimle çalışmıyor, tanımıyorum" demesi üzerine kendini esnaf gibi gösteren genç, "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını verdi.