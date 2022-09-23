İYİ Parti Nurgül Sipahi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Mesleği ne? İşte, Nurgül Sipahi'nin biyografisi...

İYİ Parti Nurgül Sipahi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Mesleği ne? soruları İYİ Parti'nin tiyartosu sonrası merak konusu oldu. Twitter gündemine yansıyan görüntülerin ardından ortaya çıkan detaylar vatandaşın güvenini zedelerken, merakını da beraberinde getirdi. İşte, Nurgül Sipahi'nin biyografisi...

İYİ PARTİ NURGÜL SİPAHİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ? MESLEĞİ NE? İŞTE, NURGÜL SİPAHİ'NİN BİYOGRAFİSİ...

Nurgül Sipahi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Meral Akşener'e ihtiyaç sahibi olduğunu söyleyerek "Açım, ölüyorum, perişanım" diyen Nurgül Sipahi'nin repliklerinin İYİ Parti eliyle yazıldığı ortaya çıktı. Sipahi'nin aslında halkın çoğu kesiminden zengin olduğu ve iki daire sahibi olduğu öğrenilirken, İYİ Parti üyesi olduğu da kanıtlandı. Partililerle fotoğrafları sosyal medya platformu Twitter'da paylaşıldı.