İYİ Parti Pendik’te CHP adayı Mehmet Salih Usta'yı destekleme kararı aldı

CHP ve İYİ Parti arasında yapılan ittifak çerçevesinde, 31 Mart'a yapılacak olan yerel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul Büyükşehir’de başkan adayı çıkarmama kararı almıştı. İlçe bazında ise, İYİ Parti İstanbul’un 10 ilçesinde kendi adayını gösterecekti. Bu ilçelerden biri de Pendik’ti. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda İYİ Parti'nin CHP adayı Mehmet Salih Ustay'ı destekleme kararı aldı.

Fakat Pendik’te, her iki partinin ilçe temsilcileri üst yönetimlerini ikna ederek burada da ortak hareket etme kararı aldılar. Bu karar neticesinde İYİ Parti Pendik’ten aday çıkarmayacak ve CHP Adayı Mehmet Salih Usta’yı destekleyecek.

CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta, beraberinde İlçe Başkanı Doğan Çakmak ve meclis üyesi aday adayları ile birlikte İYİ Parti Pendik İlçe Teşkilatı’nı ziyaret etti.

CHP başkan adayı ve heyetini İYİ Parti İlçe Başkanı Süleyman Turan ve partililer karşıladı.

Burada yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Mehmet Salih Usta; “Önümüzdeki yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti ilçe bazında da ortak hareket etme kararı almıştır. Bu kararın oluşmasında her iki partimizin de ilçe yöneticilerinin mücadeleleri rol oynamıştır. Bu yüzden kendilerine sizlerin huzurunda da teşekkür ediyorum.

Şimdi kendimizi çok daha güçlü hissediyoruz. Pendik’te yalnızca CHP ve İYİ Partililerin değil herkesin oyuna talibiz. Seçim çalışmaları sürecinde gözlemlediğimiz şey de, vatandaşlarımızın bizleri canı gönülden desteklediğidir. 1 Nisan sabahında tüm Pendiklilerin vermiş olduğu destekle belediye yönetimini devir almış olacağız” dedi.

İYİ Parti İlçe Başkanı Süleyman Turan da konuşmasında; “İYİ Parti ve CHP tam bir uyum içindedir. Adayımız Mehmet Salih Usta’dır. Hep beraber canı gönülden çalışacağız. Hayatını Pendik’te geçirmiş, bu ilçe insanı ile hemhal olmuş, ilçenin tüm sorunlarına ve çözüm yollarını bilen Mehmet Salih Usta’nın, belediye yönetiminde de başarılı olacağına inanıyoruz” sözlerine yer verdi.