İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti

14 Mayıs seçimlerinde az bir süre kala 4 aday Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, ve Sinan Oğhan'ın adaylığı kesinleşmiş Yüksek seçim kurulu tarafından ilan edilmişti. Daha önce her defasında Erdoğan'ın adaylığına itiraz etmeyip Erdoğan'ı sandıkta yeneceklerini açıklayan millet ittifakı karar değiştirerek, ittifakın ikinci büyük partisi İYİ Parti, Erdoğan'ın adaylığına itiraz ederek Yüksek seçim kuruluna müracaatta bulundu.

İYİ PARTİ, ERDOĞAN SEÇİME GİRMESİN DİYE YSK'YA MÜRACAAT ETTİ

İYİ Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz ederek Yüksek Seçim Kuruluna müracaat etti. YSK önünde basın açıklaması yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, seçim takvimine göre geçici cumhurbaşkanlığı aday listesinin yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyledi. Poyraz, Erdoğan'ın isminin listede yer alması durumunda, Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'na ilişkin teknik detayları içeren itiraz dilekçesinin işleme aldırılacağını kaydetti.

Haberin Devamı

3'ÜNCÜ KEZ ADAY OLUYOR İDDASIYLA YSK'YA MÜRACAAT ETTİLER

Poyraz açıklamasında şunları kaydetti: "Hepimiz biliyoruz ki Sayın Erdoğan ilk 2014 yılında, ikinci kez de 2018 yılında cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı makamı sabit olduğuna göre, hala Cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığına göre, bundan sonra yapılacak seçimde de 3. kez adaylığı söz konusu olacaktır. YSK elbette Anayasa'ya, kanunlara bağlı, bu bağlılığın yeminini etmiş üyelerden oluşmaktadır. Mevcut Anayasa'nın ve kanunların emrettiği şekilde geçici aday listesinde Erdoğan'ın isminin olmayacağını düşünüyorum. Bu siyasi bir tavır değildir, bu hukuki bir tavırdır."

Haberin Devamı

Yüksek seçim kurulu önümüzdeki günlerde, İYİ Parti'nin itirazını değerlendirip karara bağlayacak.