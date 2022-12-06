TMBB'de devam eden Bütçe görüşmelerinde Ak Partili Zafer Işık ve İYİ Partili Hüseyin Örs arasından başlayan tartışmanın yumruklu kavgaya dönüşmesi sonrası Hüseyin Örs başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olaylar ardından İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sağlık durumu nasıl? gibi sorular araştırılmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilenlere yer verdik...

HÜSEYİN ÖRS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, 18 Ekim 1964 yılında Trabzon'da doğmuştur. vli ve 1 çocuk babasıdır.

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Lise eğitimini 1981 yılında Trabzon Lisesi'nde tamamlayan Örs, 1985 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu.

1986’da Giresun Kız Meslek Lisesi’nde öğretmenlik görevine başladı. 1987’deKaradeniz Teknik Üniversitesi'nde Bilgi İşlem Merkezinde bilgisayar programcısı olarak görev yaptı. 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF'de asistanlık yaptı.

1992’de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İktisat Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1998’de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İktisat Doktora Programını tamamlayarak İktisat Doktoru ünvanını aldı. Ardından 1999’da KTÜ İİBF’de Öğretim Görevlisi oldu.

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2000 yılında askerliğini yaptı.

2001 yılında yurt dışı görevi için gittiği Kazakistan’da Türk-Kazak Devlet Üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcılığı yaptı.

2008 yılında İİBF Ekonometri Bölümünde Yardımcı Doçent ünvanı alarak Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevine atandı.

2009’da 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanlığına seçildi, 2 dönem başkanlık yaptı.

2012 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

1 Aralık 2013’te KTÜ’deki görevinden istifa ederek 30 Mart 2014 Yerel Seçimler için MHP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

MHP'den ayrıldıktan sonra yoluna İYİ Parti ile devam eden Hüseyin Örs, 24 Haziran erken genel seçimleri için Trabzon'dan milletvekili aday adayı oldu.

Örs, İYİ Parti'de Trabzon'dan milletvekili adayı gösterildi. İyi Parti 27. dönem Trabzon 1. sıra milletvekili adayıdır.

HÜSEYİN ÖRS'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Zafer Işık'ın parmağındaki yüzükten dolayı başına darbe alan Hüseyin Örs yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şu anda yoğun bakımda gözlem altında tutulmaktadır.