İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu'ndan tepki çeken sözler: "Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birçok görevini alarak A Takım'ında yer vermediği İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yine yaptığı skandal bir açıklama ile gündeme geldi.

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir videoda Yavuz Ağıralioğlu, "Biz Müslüman olmayan Türk'e, Türk demiyoruz. Kemali ile Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim? Niçin insan diyelim? Bizim için önemli olan, arkasında büyük irademizle durduğumuz olan Allah'a kulluk davamızın devlete, millete, medeniyete dönük taraflarıdır." ifadelerini kullandı.

"İMANIMIZI TEMSİL EDEMEZLER"

Sözlerine devam eden Ağıralioğlu, "Bu sürecin hiçbir tarafında diliyle, diniyle, imanıyla, sözüyle, imanıyla olmayanlar Kürdü, Türkü, kardeşliği ve imanımızı temsil edemezler. Bu sürecin en kötü tarafı bizim açımızdan, inançsızlığıyla ahlaksızlığıyla bin yıllık bir kardeşliğin üzerine hami edilmesidir." diye konuştu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu videodaki ifadelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ne diyeceği merak edilirken sosyal medya kullanıcıları Ağıralioğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.