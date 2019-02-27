İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Birlikte başaracağız”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, seçim gezilerini sürdürüyor.

Yomra Esnaf Odası, Yomra Şoförler Odası, Yomra Ziraat Odası, Yomra Tarım Kredi Kooperatifi, Yomraspor Kulübü, Yomra Noteri ve Yomra Tapu Müdürlüğünü ziyaret eden İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, 31 Mart'tan sonra Yomra'da büyük bir güç birliği sağlayacaklarını söyledi. Yomra'nın tüm katmanları ile el ele vererek Yomra'ya hizmet edeceklerini belirten Bıyık, Yomra'nın gelişmesi ve kalkınması için herkesin elini taşın altına koymasını sağlayacaklarını ifade etti.

Sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerinde Yomra'nın önemli eksikliklerinin bulunduğuna değinen Bıyık, "İlçemizde yapılması gereken çok iş var. Yomra'yı modern bir şehir haline getirmek için yola çıktık. Bunu elbette bir kişi tek başına başaramaz. Allah'ın izniyle halkımız görevi bize tevdi ettiğinde birlik ve beraberliği sağlayacağız. Yomra için herkesi aynı masa etrafında toplayacağız. İlçemizin tüm siyasi parti temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarımızı, muhtarlarımızı, akademisyenlerimizi, Yomra'nın yetiştirdiği değerlerimizi, toplumun tüm katmanlarını, mahalle derneklerimizi, il ve yurt dışındaki Yomra derneklerini harekete geçireceğiz. Yomra'nın haklı taleplerini yüksek sesle dillendireceğiz. İstişare edeceğiz, birlikte planlayacağız, birlikte çalışacağız ve Yomra'yı görenlerin hayran kalacağı bir ilçe haline getirmeyi birlikte başaracağız" diye konuştu.

Yomra'daki sivil toplum kuruluşlarının proje ve çalışmalarını ivedilikle destekleyeceklerini belirten İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık, esnaf odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı sorunları çok iyi bildiklerini söyledi. Bıyık, "Ben sadece rutin belediyecilik hizmetlerini yürütmek için göreve talip olmadım. Yomralıların her alanda başarılı olmasını, Yomra'nın büyümesi ve kalkınmasını sağlamak istiyoruz. Kadınlarımızın gelir getirici işler yapmasından çocuklarımızın eğitimine, gençlerimizin spor yapmasından herkesin iş sahibi olmasına kadar her alanda önemli projeler uygulayacağız. Ancak omuz omuza hareket edersek bunları başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA