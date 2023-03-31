İYİ Parti'nin Zeytinburnu İl Başkanlığı binası saldırısının faili yakalandı!

İYİ Parti Zeytinburnu binası saldırısının faili yakalandı! Süleyman Soylu sosyal medya hesabı twitter üzerinden duyurdu. İstanbul Zeytinburnu'nda yer alan Merter iş merkezinde İYİ Parti İl Başkanlığı Binasına sabah saat 11:00 sularında silahlı bir saldırı düzenlenmiş ve siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü.

TÜRK POLİSİ YAKALAR

Süleyman Soylu "Türk Polisi yakalar" başlığıyla şu açıklamalarda bulundu: İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.

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Ayrıca Meral Akşener'in olay sonrası İYİ Parti İl binasına giderek incelemelerde bulunmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren söylemleri dikkat çekmişti. O konuşmaya ilişkin Süleyman Soylu "Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." sözleriyle de tepkisini dile getirdi.