İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı

İYİ Parti'de altılı masa krizi devam ediyor. Partililerin masada yaşanan kriz ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kabul görmemesi huzursuzluğa neden olarak toplu istifaların yaşanmasına sebep olmaya devam ediyor.

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İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı

Altılı masada yaşanan siyasi tartışmalar özelliklede Meral Akşener'in masadaki herkesi suçlayarak masadan kalkması ve tekrar geri dönmesi İYİ Parti'de huzursuzluğa neden olmuştu. Partinin İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım" demiş Parti içinde çok önemli bir huzursuzluğun fitilini ateşlemişti.

Yaşan Bu huzursuzlukların ardından Partinin çıkış ivmesinin hızla aşağıya doğru inmesinden dolayı partide toplu istifalar başlamıştı. Bu istifalara Beykoz'da 30 kişilik bir grubun istifaları eklendi. İYİ Parti'den istifa eden 30 kişinin MHP'ye katıldığı belirtildi. partideki huzursuzluğun devam ettiği ve istifaların devam edeceği belirtiliyor.

İYİ PARTİ'DE TOPLU İSTİFA

6 parti, bir yılı aşkın süren görüşmelerin sonucunda cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlemişti. Bu gelişmenin ardından zehir zemberek sözler sarf ederek altılı masadan ayrılan ve daha sonra da masaya geri dönerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti'de toplu istifa gerçekleşti.

İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı

TOPLUCA MHP'YE ÜYE OLDULAR

İYİ Parti'nin masada yaşadığı kriz sonrası çok sayıda İYİ Partili, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir istifa dalgası da İYİ Parti Beykoz'da başladı. Beykoz'da önceki gün 30 kişilik bir grubun İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldı.

Yaşananların ardından bugün de İYİ Parti Beykoz Kurucular Kurulu üyesi Saffet Duman da istifa ederek MHP'ye katıldı. Duman, MHP İlçe Başkanı Emre Çömlekçi'yi ziyaret ederek üyeliğini gerçekleştirdi.

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