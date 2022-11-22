İYİ Parti'de istifa rüzgarı! O ilin Belediye Başkanı istifa ederek AK Parti'ye geçiyor!

Seçime Millet İttifakı'nın oluşturmuş olduğu altılı masa ile giden İYİ Parti de gizli ortak HDP'den dolayı yaşanan gergin günlerden dolayı gelen istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti'nin yüksek bir oy oranıyla kazanmış olduğu Aydın Nazilli Belediye Başkanı'ndan istifa adımı geldi.

AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi Nazilli İlçe Başkanlığı görevinden ayrılarak, Nazilli İyi Parti teşkilatını kuran isim olarak bilinen Başkan Kürşat Engin Özcan, 31 Mart 2019 seçimlerinde Nazilli Belediye Başkanı seçildi.

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Nazillihavadis gazetesinin haberine göre, Kürşat Engin Özcan, partisinden istifa etti. Özcan'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

İYİ Parti'den istifa ederek Ak Parti'ye geçen Kürşat Engin Özcan'a 23 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılması bekleniyor.