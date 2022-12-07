İYİ Parti'de kadına şiddet! Melek Güney isimli parti üyesi 15 kişilik grubun saldırısına uğradı

Alınan bilgilere göre olay Ekim ayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde meydana geldi. İYİ Parti üyesi Melek Güney, bilinmeyen bir nedenle İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki 15 kişilik grup tarafından darp edildi. Olaya ilişkin görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BUĞRA KAVUNCU MÜDAHALE ETTİ

Konuyla ilgili telefonla açıklama yapan Melek Güney, olayı doğrulayarak İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun talimatı nedeniyle korktuğu için ne hastaneye gidebildiğini ne darp raporu alabildiğini ne de polise giderek şikayetçi olabildiğini söyledi.

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Güney, bu olayın örtbas edilmeyeceği ve parti içinde çözüleceği yönünde İstanbul İl Başkanından söz aldığını söyledi.