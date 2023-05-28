İYİ Parti'de kavga başladı! Kılıçdaroğlu suçlu ilan edildi!

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması sonuçları kesinleşmeden Millet İttifakı'nda kavga başladı. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Cumhurbaşkanı adaylığında direten Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçim yenilgisinin sorumlusu ilan etti. Özkan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı kastederek, "Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.." dedi.

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İYİ Parti'de kavga başladı! Kılıçdaroğlu suçlu ilan edildi!

Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. CHP lideri ve Millet İtitfakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 48 civarında oyda kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti muhalefette hayal kırıklığına neden olurken, İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan dikkati çeken bir çıkış geldi.

İmamoğlu ve Yavaş göndermesi olay

İsim vermeden Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını eleştiren Özkan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ikinci tur seçim kampanyası döneminde geriye çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcuyu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu.. Benden bu kadar…" dedi. Özkan, Erdoğan'ı da tebrik etti.

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