İYİ Parti'de konuşma yasağı mı var? Erhan Usta'dan itiraf niteliğinde sözler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de söylediği sözlerle bir anlamda konuşma yasağını itiraf etmiş oldu. partisinin İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelere yönelik açıklamalarına yorum yapmayıp, "Konuşamam, ağzım yandı" sözleri gündeme oturdu.

"SİYASET OLARAK GERİLMİŞİZ"

Gazeteciler Usta'nın cevabını gülümseyerek dinlediler. Basın mensuplarının "Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) neden ihraç edilmiştiniz?" sorusuna "Siyaset olarak gerilmişiz." yanıtı vermesi herkesi güldürdü. "Gülümsemeye ne kadar ihtiyacımız varmış" yorumunda bulundu.

BAĞLAR 2018 YILINDA KOPMUŞTU

Usta ve MHP arasındaki bağ ilk olarak 2018 yılında kopmaya başlamıştı. O dönem MHP Grup Başkanvekili olan Usta, İYİ Partinin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) önergesine destek vermişti. Usta, bu tavrı sonrasında grup başkanvekilliği görevinden alınmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Cumhur İttifakının içerisinde karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir" sözlerine Usta, "Jest ile rest arasında bir 'harf farkı' var. İttifak olmazsa olmazımız değil" demişti. Ardından da partiden ihraç edilmişti.