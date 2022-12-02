İYİ Parti'de kriz! Koray Aydın kazan kaldırdı: İstenmediğim yerde durmam

Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın hakkında kulis bilgisi paylaştı.

Melahat Ersoy
Editör
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İYİ Parti'de kriz! Koray Aydın kazan kaldırdı: İstenmediğim yerde durmam

Muhalefet cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tartışma yaşarken partilerin içindeki güç çekişmeleri de devam ediyor. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardıklarına göre İYİ Parti içinde çekişme yaşanıyor.

Yarkadaş, tv100'de katıldığı Sağlı Sollu programında yaptığı açıklamada İYİ Parti'de kongre sürecinin başladığını ifade etti. Ankara'da çekişme olduğunu ifade eden Yarkadaş, Koray Aydın'a karşı olan grubun Aydın'ı etkisiz hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

İYİ Parti'de kriz! Koray Aydın kazan kaldırdı: İstenmediğim yerde durmam

"KORAY AYDIN'I ETKİSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIKLARINI GÖRÜYORUZ"

Yarkadaş şunları söyledi: “İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın bir yandan da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Koray Aydın’a karşı siyaset yaptığı söylenen Ümit Dikbayır, Cihan Paçacı, Ömer Karakuş ve Metin Ergun’un birlikte hareket ederek bir yandan da Koray Aydın’ı etkisizleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bu tartışma Ankara’nın en büyük ilçeleri Çankaya ve Mamak’ta da devam ediyor. İki ilçede ilçe başkanlığı seçimleri var. Eğer Koray Aydın istediği performansı gösteremezse partideki etkinliğini de ciddi anlamda kaybeder.”

İYİ Parti'de kriz! Koray Aydın kazan kaldırdı: İstenmediğim yerde durmam

KORAY AYDIN'IN SÖZLERİ SONRASI AKŞENER HAREKETE GEÇTİ

Yarkadaş, Koray Aydın'ın yaşadığı durumun farkında olarak çevresine bir şeyler söylediğini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in durumu öğrendikten sonra Aydın'la görüştüğünü ifade etti.

Yarkadaş şöyle konuştu: “Koray Aydın bunu gördüğü için parti içindeki yakın çevresinde ‘Bana karşı bir tutum mu var?’ diye soruyor. Biraz sitem ve şikâyet ediyor. Hatta iddiaya göre, ‘Ben istenmediğim yerde durmam’ diyor. Bunun üzerine İYİ Parti Genel Başkan Vekili Koray Aydın’ın bu serzenişini duyduğu ve kendisiyle görüşerek gönül aldığı söyleniyor."

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