İYİ Parti'de ülkücü ve milliyetçi isimlerin milletvekilliği listelerinden tasfiye edil

14 Mayısta yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimleri için partiler milletvekili adaylarını belirleyerek listeleri YSK'ya teslim ettiler. listelerin teslim edilmesinden sonra adayların belli olmasından sonra İYİ Partide ülkücü kesimden tepkiler geldi.

ÜLKÜCÜLER İYİ PARTİ'DEN TASVİYE EDİLDİ

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden 2018'de istifa eden Reşat Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı. İYİ Parti'nin açıklanan milletvekili aday listesinde FETÖ'nün izlerinin olduğunu söyleyen Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişiminden bir hafta önce 10 Temmuz Pazar günü Meral Akşener'in Çukurambar'daki irtibat ofisini neden taşıdığını sorarak, öyle alelacele taşınacak ne vardı anlayamadık. Hain darbe kalkışmasını önceden biliyor muydu? Bugün milletvekili aday listelerine baktığımızda kendilerini ülkücü ve milliyetçi olarak tanımlayan kişilerin tasfiye edildiğini anlıyoruz. FETÖ ile bağlantılı bazı isimler nasıl kendilerine yer bulabiliyorlar. Buna bakmak lazım. Bu süreci hassasiyet ile takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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MERAL AKŞENER ÜLKÜCÜLERİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ KULLANARAK BU PARTİYİ KURDU

Ülkücü yapısıyla bilinen işadamı ve İYİ Parti eski GİK üyesi Reşat Erdoğan, daha önce de verdiği demeçte, masadan ayrılan ve sonrasında yeniden dönen Meral Akşener'i de sert sözler ile eleştirmişti. İYİ Parti ve Meral Akşener'i çok iyi tanıdığını söyleyen Erdoğan, "Meral Akşener bu partiyi kurduğunda bu partiyi kuran birkaç kişiden biriydim. Ben parti kurulma aşamasında yanlış bir yöne gittiğini zaten görüyordum. Meral Akşener ülkücüleri ve Türk milliyetçilerini kullanarak bu partiyi kurdu. Bu partinin omurgasının temeli ülkücülerdi. Fakat şimdi baktığımızda İYİ Parti içerisinde teşkilatlarda gerçek anlamda ülkücü bulabilmek çok zor. Bu kadrolar zaman içerisinde gitti. FETÖ'cü kadrolar gelmeye başladı ve dizayn edildi. İYİ Parti tabanında seçmen Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Meral Akşener çok iyi oyuncudur. Parti tabanı Kılıçdaroğlu'nu istememesine rağmen 5 dakikalık üzgün fotoğrafı ile mesaj vermeye çalıştı" sözleri ile Akşener'i topa tutmuştu.

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Meral Akşener'in, okyanus ötesinde gelen talimat ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettiğini de iddia eden Erdoğan, tabanın da bu karardan rahatsız olduğunu öne sürdü.