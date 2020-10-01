Genç Memur-Sen Kayseri’den dünya ülkelerine çağrıSON DAKİKA| AYM, CHP'nin Çoklu Baro düzenlemesinin iptali başvurusunu reddettiYardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil'e dava şoku!İYİ Parti'den Azerbaycan'a 'gönüllü askerlik' dilekçesiAÖL 1.dönem sınav tarihleri 2020| MEB Açık lise 1. dönem sınavları ne zaman?Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılışıMacaristan ve Polonya'dan AB Komisyonuna tepki!VGM burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? VGM burs başvurusu yapBilim Kurulu Üyesi Ceyhan uyardı! Tedbirlere uymazsak 3'üncü 4'üncü dalga gelecekMühendislik Tamamlama tercih işlemleri başladı : Tercih kılavuzu yayımlandı
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İYİ Parti'den Azerbaycan'a 'gönüllü askerlik' dilekçesi

İYİ Parti'den Azerbaycan'a 'gönüllü askerlik' dilekçesi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı üyesi olan bir grup, Levent'te bulunan Azerbaycan Başkonsolosluğu önünde toplanarak gönüllü askerlik dilekçesi verdi.

İYİ Parti'den Azerbaycan'a 'gönüllü askerlik' dilekçesi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, Azerbaycan'a destek olmak amacıyla gönüllü askerlik dilekçesi verdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, Levent'te bulunan Azerbaycan Başkonsolosluğu önünde toplandı. Azerbaycan'a destek amacıyla toplanan gruptakiler gönüllü askerlik başvuru dilekçesi hazırladı. Dilekçeler İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu tarafından, Azerbaycan Başkonsolosluğu'na teslim edildi. Dilekçe teslimi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kavuncu, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı alçakça saldırıyı kınamak ve bu konudaki tepkimizi göstermek için Azerbaycan Konsolosluğu'na geldik. Azerbaycan güçlü bir ülke, güçlü bir devlet. Kendisine yetecek kadar ordusu ve askeri mevcut. Ancak sembolik olarak bütün arkadaşlarımız birer dilekçeyle, ihtiyaç halinde bizlerin de göreve hazır olduğunu ileteceğiz. Bu bir sembolik tavırdır, Azerbaycan'ın ordusu her türlü alçaklığın altında kalkabilecek imkanlara sahiptir. Dedelerimiz Çanakkale'de nasıl birlikte mücadele verdiyse, bugün de ihtiyaç halinde hazır olduğumuzu Azerbaycan'ın yalnız olmadığını bütün Türkiye'nin Azerbaycan'ın arkasında olduğunu bütün dünyaya haykırmaya geldik. Şehit düşen askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza buradan başsağlığı diliyor ve rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT