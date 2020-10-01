İYİ Parti'den Azerbaycan'a 'gönüllü askerlik' dilekçesi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, Azerbaycan'a destek olmak amacıyla gönüllü askerlik dilekçesi verdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, Levent'te bulunan Azerbaycan Başkonsolosluğu önünde toplandı. Azerbaycan'a destek amacıyla toplanan gruptakiler gönüllü askerlik başvuru dilekçesi hazırladı. Dilekçeler İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu tarafından, Azerbaycan Başkonsolosluğu'na teslim edildi. Dilekçe teslimi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kavuncu, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı alçakça saldırıyı kınamak ve bu konudaki tepkimizi göstermek için Azerbaycan Konsolosluğu'na geldik. Azerbaycan güçlü bir ülke, güçlü bir devlet. Kendisine yetecek kadar ordusu ve askeri mevcut. Ancak sembolik olarak bütün arkadaşlarımız birer dilekçeyle, ihtiyaç halinde bizlerin de göreve hazır olduğunu ileteceğiz. Bu bir sembolik tavırdır, Azerbaycan'ın ordusu her türlü alçaklığın altında kalkabilecek imkanlara sahiptir. Dedelerimiz Çanakkale'de nasıl birlikte mücadele verdiyse, bugün de ihtiyaç halinde hazır olduğumuzu Azerbaycan'ın yalnız olmadığını bütün Türkiye'nin Azerbaycan'ın arkasında olduğunu bütün dünyaya haykırmaya geldik. Şehit düşen askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza buradan başsağlığı diliyor ve rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.