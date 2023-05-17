İYİ Parti'den çok konuşulacak seçim yorumu: Seçmen HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi, olay bu kadar basit

14 Mayıst'a yapılan seçimlere kesin kazanıyoruz diyerek büyük umutlarla giren HDP destekli 6'lı masa alınan başarısız sonuçlardan sonra CHP'de kazan kaynamasına İYİ Parti'de ise derin bir sessizliğe gömülmesine neden oldu. Parti genel başkanı Meral Akşener'in seçim sonuçları ile ilgili henüz bir değerlendirme ve açıklamada bulunmamasına rağmen, Parti'de yeni milletvekili olarak meclise giren Ankara, milletvekili Adnan Beker, seçim sonuçları ile ilgi çok konuşulacak bir açıklamada bulunarak, "HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka destek vermedi, olay bu kadar basit" dedi.

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"SEÇMEN AHDP/KANDİL İLİŞKİSİ OLAN İTTİFAKA DESTEK VERMEDİ"

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark attı.

HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında hezimete uğraması ise Yedili Masa içerisinde homurdanmalara neden olurken Seçimlerde İYİ Parti’den Ankara Milletvekili seçilen Adnan Beker'den HDP/Kandil ilişkisine dair itiraf geldi.

İYİ PARTİ'DEN HDP/KANDİL İTİRAFI

Gazeteci Deniz Gürel, İYİ Parti’den Ankara Milletvekili seçilen Adnan Beker ile arasında geçen diyalogu paylaştı.

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Gürel, seçim sonucunu nasıl değerlendirdiğini sorduğu Beker'in milliyetçi-muhafazakar seçmenin ağırlığının değişmediğini ve seçmenlerin bu durumu değerlendirerek HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmediğini söylediğini ifade etti.

"SEÇMEN HDP'NİN KANDİL'LE İLİŞKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ VE BİR TERCİHTE BULUNDU"

Gürel, Beker'in değerlendirmesinde, "Bizim milliyetçi, muhafazakar seçmenimizin ağırlığı değişmedi, bu seçmen HDP'nin Kandil'le ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu. Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi, bizim de seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk bu oldu. İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağız kanaatindeyim, benzer bir tepki göstereceği kanaatindeyim." dediğini aktardı.

BEKER: 2.TURDA SEÇMENİN TAVRI AYNI OLUR

Gürel, Beker'in değerlendirmesinde "seçmenin 2. Turdada aynı şekilde davranarak hdp destekli bir yapıya yine destek vermeyeceğini" söylediğini aktardı.

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