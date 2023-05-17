İYİ Parti'den çok konuşulacak seçim yorumu: Seçmen HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi, olay bu kadar basit

Millet ittifakının hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinde aldığı başarısız sonuçlardan sonra İYİ Parti'den meclise giren Adnan Beker, çok konuşulacak bir açıklamada bulunarak seçmen HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka destek vermedi, olay bu kadar basit" dedi

YAYINLAMA
Google News

14 Mayıst'a yapılan seçimlere kesin kazanıyoruz diyerek büyük umutlarla giren HDP destekli 6'lı masa alınan başarısız sonuçlardan sonra CHP'de kazan kaynamasına İYİ Parti'de ise derin bir sessizliğe gömülmesine neden oldu. Parti genel başkanı Meral Akşener'in seçim sonuçları ile ilgili henüz bir değerlendirme ve açıklamada bulunmamasına rağmen, Parti'de yeni milletvekili olarak meclise giren Ankara, milletvekili Adnan Beker, seçim sonuçları ile ilgi çok konuşulacak bir açıklamada bulunarak, "HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka destek vermedi, olay bu kadar basit" dedi.

"SEÇMEN AHDP/KANDİL İLİŞKİSİ OLAN İTTİFAKA DESTEK VERMEDİ"

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark attı.

HDP'nin desteğini alan Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında hezimete uğraması ise Yedili Masa içerisinde homurdanmalara neden olurken Seçimlerde İYİ Parti’den Ankara Milletvekili seçilen Adnan Beker'den HDP/Kandil ilişkisine dair itiraf geldi.

İYİ PARTİ'DEN HDP/KANDİL İTİRAFI

Gazeteci Deniz Gürel, İYİ Parti’den Ankara Milletvekili seçilen Adnan Beker ile arasında geçen diyalogu paylaştı.

Gürel, seçim sonucunu nasıl değerlendirdiğini sorduğu Beker'in milliyetçi-muhafazakar seçmenin ağırlığının değişmediğini ve seçmenlerin bu durumu değerlendirerek HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmediğini söylediğini ifade etti.

"SEÇMEN HDP'NİN KANDİL'LE İLİŞKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ VE BİR TERCİHTE BULUNDU"

Gürel, Beker'in değerlendirmesinde, "Bizim milliyetçi, muhafazakar seçmenimizin ağırlığı değişmedi, bu seçmen HDP'nin Kandil'le ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu. Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi, bizim de seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk bu oldu. İkinci turda da vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağız kanaatindeyim, benzer bir tepki göstereceği kanaatindeyim." dediğini aktardı.

BEKER: 2.TURDA SEÇMENİN TAVRI AYNI OLUR

Gürel, Beker'in değerlendirmesinde "seçmenin 2. Turdada aynı şekilde davranarak hdp destekli bir yapıya yine destek vermeyeceğini" söylediğini aktardı.

Şehit yakınından CHP ve İYİ Parti'ye şok tepki "PKK ile el ele tutuşacaklar birde çelenk gönderecekler"Şehit yakınından CHP ve İYİ Parti'ye şok tepki "PKK ile el ele tutuşacaklar birde çelenk gönderecekler"

Depremzedeleri otelden dışarı atan Tekirdağ Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldıDepremzedeleri otelden dışarı atan Tekirdağ Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı

FETÖ'cünün kızının video paylaşımına tepkiler çığ gibi" Erdoğan'a oy verenleri toplayıp külliyede yakacağım"FETÖ'cünün kızının video paylaşımına tepkiler çığ gibi" Erdoğan'a oy verenleri toplayıp külliyede yakacağım"

PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladıPKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı

Seçim sonuçlarını hazmedemedi! Fransa’nın paçavrası Charlie Hebdo yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı!Seçim sonuçlarını hazmedemedi! Fransa’nın paçavrası Charlie Hebdo yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldırdı!

Şırnak şehidi bayrağa sarılı tabutunda, son yolculuğuna uğurlandıŞırnak şehidi bayrağa sarılı tabutunda, son yolculuğuna uğurlandı

Seçim öncesi sürekli gündeme getirilen soğan fiyatları Seçim bitti fiyatı dip yaptı, soğan ellerinde kaldıSeçim öncesi sürekli gündeme getirilen soğan fiyatları Seçim bitti fiyatı dip yaptı, soğan ellerinde kaldı

Depremzedelere "siz vatanı sattınız" diye hakaret eden TikTok fenomeni gözaltına alındıDepremzedelere "siz vatanı sattınız" diye hakaret eden TikTok fenomeni gözaltına alındı

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı
PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Pendik'te 'Yırtık kimlik' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Pendik'te 'Yırtık kimlik' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Muharrem incenin Memleket Partisi 2. turda nasıl bir tavır takınacağını belirledi
Muharrem incenin Memleket Partisi 2. turda nasıl bir tavır takınacağını belirledi
Son Haberler
Yağışlı havalar mazide kalacak! O tarihten sonra tüm Türkiye cayır cayır yanacak: Sıcaklıklar birden fırlıyor
Yağışlı havalar mazide kalacak! O tarihten sonra tüm Türkiye cayır cayır yanacak: Sıcaklıklar birden fırlıyor
Şehirlerarası otobüse binmek hayal oldu! Fiyatı gören koşarak kaçtı: Bakın en ucuzu ne kadar oldu
Şehirlerarası otobüse binmek hayal oldu! Fiyatı gören koşarak kaçtı: Bakın en ucuzu ne kadar oldu
İYİ Parti'den çok konuşulacak seçim yorumu: Seçmen HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi, olay bu kadar basit
İYİ Parti'den çok konuşulacak seçim yorumu: Seçmen HDP/Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmedi, olay bu kadar basit
Şehit yakınından CHP ve İYİ Parti'ye şok tepki "PKK ile el ele tutuşacaklar birde çelenk gönderecekler"
Şehit yakınından CHP ve İYİ Parti'ye şok tepki "PKK ile el ele tutuşacaklar birde çelenk gönderecekler"
2. Turun startını hiç durmadan veren Başkan Erdoğan'dan 85 milyon vatandaşa 28 Mayıs çağrısı!
2. Turun startını hiç durmadan veren Başkan Erdoğan'dan 85 milyon vatandaşa 28 Mayıs çağrısı!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. dönem seçimlerinde meclise giren ünlüler isimler belli oldu
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. dönem seçimlerinde meclise giren ünlüler isimler belli oldu
Çok Okunanlar
PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı
PKK destekli HDP ve Yeşil Sol Parti, 2. tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı
Muharrem incenin Memleket Partisi 2. turda nasıl bir tavır takınacağını belirledi
Muharrem incenin Memleket Partisi 2. turda nasıl bir tavır takınacağını belirledi
CHP'liler Kendilerine oy vermeyen seçmene hakaret etmeye devam ediyorlar
CHP'liler Kendilerine oy vermeyen seçmene hakaret etmeye devam ediyorlar
Pendik'te 'Yırtık kimlik' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Pendik'te 'Yırtık kimlik' iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
AK Parti’den YSK'ya itiraz!
AK Parti’den YSK'ya itiraz!
CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu, Onursal adı Güzel'i görevden aldıktan sonra seçim ajansı ile de yollarını ayırdı
CHP'de hareketli saatler! Kılıçdaroğlu, Onursal adı Güzel'i görevden aldıktan sonra seçim ajansı ile de yollarını ayırdı
Yorumlananlar
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK destekli HDP 'den çok tartışma yaratacak açıklama: "Kürdistan'a özgürlük istyoruz"
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK destekli HDP 'den çok tartışma yaratacak açıklama: "Kürdistan'a özgürlük istyoruz"