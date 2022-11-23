İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İYİ Parti'den Aydın Nazilli ilçesi belediye başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan, partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı. Özcan'ın AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti'den Aydın Nazilli ilçesinin belediye başkanı adayı olarak gösterilen Kürşat Engin Özcan, geçerli 93 bin 353 oydan 45 bin 050'si alarak belediye başkanı seçilmişti. Partisinden ani bir kararla istifa eden Nazilli Belediyesi Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPTIĞI MİLLİ BİRLİK BERABERLİK DAVETİNE İCABET ETMEMEK OLMAZDI"

Kısa bir konuşma gerçekleştiren Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm dünya ve ülkemiz ciddi bir sıkıntılı ve zorlu bir dönemden geçmektedir. Bu zorlu dönem içerisinde Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik beraberlik davetine icabet etmemek olmazdı. Biz de bu davete uyarak AK Parti saflarındaki yerimizi aldık. Hüsnü kabüllerinden dolayı minnettarım, kendilerine teşekkür ederim. Memlekete ve millete hizmet etmek için her zaman emirlerindeyim."

İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ELİ GÜÇLENDİ

Aydın'ın merkez Efeler'den sonra en büyük ilçesi olan Nazilli, Başkan Özcan'ın bu tercihi ile AK partili ilçeler listesine eklendi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özca'ın AK Parti'ye katılması ile birlikte Aydın'da Cumhur İttifakı tarafından yönetilen ilçeler Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Köşk, Karpuzlu, Koçarlı ve Nazilli oldu.

İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP İL BAŞKAN YARDIMCISI DA AK PARTİ'YE GEÇTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın İl Başkan Yardımcılığı görevinden ve partisinden dün istifa eden Mustafa Ertekin, bazı meclis üyeleri ile bir grup Nazillili mahalle muhtarı da Başkan Özcan ile birlikte AK Parti'ye katılanlar arasında yer aldı.

İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

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