İYİ Partiden istifa eden milletvekili AK Parti'ye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısındaki konuşmasının ardından İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Antalya milletvekili Tuba Çokal Vural'a parti rozetini taktı.

ÇAVUŞOĞLU'YLA SOHBET ETTİ

Tuba Vural Çokal, grup toplantısının başında Antalyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir süre sohbet etti. Çokal, ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Partiye geçen belediye başkanlarını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

? Antalya Milletvekili Sn Tuba Vural Çokal ve;



? Bolu / Dörtdivan;

? Ağrı / Tutak;

? Ağrı / Dedeli;

? Muş / Karaağaçlı;

? Muş / Sarıpınar



Bld Bşk’ları, Gn Bşk’mız @RTErdogan’ın rozetlerini takmalarıyla AK Parti saflarına katıldı. Partimize, milletimize hayırlı olsun.? — Bülent TURAN (@turanbulent) March 11, 2020

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Antalya Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile partisine yönelik sert eleştiriler yaparak İYİ Parti üyeliğinden ve İYİ Parti’deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İYİ Parti istifa haberler ile sarsılırken partiden istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, istifa süreciyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

İYİ Parti’den istifa eden Tuba Vural Çokal yazılı açıklama yaptı. Çokal, Genel Başkanın ve yetkili kurulların haberi-onayı olmaksızın, tüzük dışı uygulamaları görev değişiklikleri yapıldığına işaret ederek,

“Her ne kadar Genel Başkan Meral Akşener parti teşkilatlarıyla ters düştüğümü dile getirmiş olsa da gerçekte olan teşkilatımızı ve yol arkadaşlarımızı keyfi bir il başkanına karşı savunmuş olmamdır. Savunduğum yol arkadaşlarım kongre korkusu olmayan, İYİ Parti kuruluşunun en başından beri canhıraş ve cesurca çalışan arkadaşlarımızdı. Ancak Genel Başkanın ve yetkililerin haberi olmadığını beyan etmelerine rağmen, adını koyamadığımız bir biçimde emek sahipleri, kongre hakları ellerinden alınmak için uydurulmuş yerel haberlerle önce disipline sevk edildi, sonra görevlerinden alındılar. Elbette her şeye rağmen mücadeleme devam edebilirdim, ancak parti içinde Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa etti

KONUŞULACAK ÇOK ŞEY OLMASINA RAĞMEN

Bu hayal kırıklığının bir neticesi olarak, zorlu bir süreçte bütün riskleri göze alarak dahil olduğum ve kurucu ilçe başkanlığı yaptığım İYİ Parti’den, STK ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu Üyeliği gibi görevlerime rağmen istifamı verdim. Elbette konuşulacak çok şey olmasına rağmen, gerektiğinde vicdanımın sesini dinleyerek en acı kararları almam gerektiğini bana fedakarlıkla öğreten Genel Başkan Sayın Meral Akşener’e teşekkür eder, artık eski yol arkadaşlarım olan değerli İYİ Partililere başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Tuba Vural Çokal kimdir?