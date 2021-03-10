İYİ Parti'den Millet İttifakı'nda deprem etkisi yaratacak açıklama: HDP'nin kapatılmasına 'Evet' deriz!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, dün gece KRT TV'de yaptığı açıklamalarla Millet İttifakı'nda deprem etkisi yarattı. Meclise HDP'nin kapatılması yönünde teklif sunulması halinde evet oyu kullanacaklarını belirten Türkkan, "Böyle bir kararı getirsinler meclise 'evet' diyeceğiz. Bizi sınamak için yapıyorlarsa hodri meydan" şeklinde konuştu.

"SAYIN AKŞENER KURGUYU BOZDU"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ı aynı tweette etiketleyerek Kadınlar Günü'nü kutlaması olayını da yorumlayan Türkkan, Akşener'in cevabını zekice bulduğunu ifade ederek, "Sayın Meral Akşener, kurguyu bozdu." dedi.

"TECRÜBESİZ AMA DİKKATLİ"

Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Şimdiki Zaman adlı programda "Ekrem İmamoğlu'nun attığı tweet sonrası Cumhur İttifakı'nın nasıl yorumlayacağı az çok belliydi. Ve bunu Millet İttifakı'nı zayıflatmak için kullanacakları ortadaydı. Ancak sayın Meral Akşener, çok zekice bir cevap vererek o kurguyu bozdu. Acaba İyi Parti'de böyle durumlarda bazı seslerin çıkmasını önleyip, Akşener'in açıklamasına kadar beklemek mümkün olamaz mı?" ifadelerini kullanan Türkkan, İYİ Parti'nin henüz 2 buçuk yıldır mecliste bulunduğundan tecrübesiz bir parti olduğunu, ancak partililerin çok dikkatli davrandığını ifade ederek hiçbir partilinin, partiye zarar verme niyetiyle beyanı olmadığını aktardı.