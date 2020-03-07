İYİ Partili Aylin Cesur günler sonra açıklama yaptı: Neden öyle bir hareket yaptı?

İYİ Partili Aylin Cesur yaptığı skandal hareketiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şehit cenazesindeki skandal hareketi nedeniyle eleştirilen İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan gecikmeli açıklama geldi. İdlib’de şehit düşen Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in, 29 Şubat’ta Afyonkarahisar’daki cenaze töreninde ön safa girerek poz verdiği için tepki çeken İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’dan eleştirilere bugün yanıt verdi.

İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

İşte Aylin Cesur'un bir hafta sustuktan sonra şehit cenazesindeki hareketiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı o açıklama:

“Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresi’nden çıkarak derhal Dinar’a tören alanına geldim. Cemaat saf tutmuştu. Öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini fark ettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım. Özeti budur.

‘Şehit annesine sarıldı ve poz verdi’ diye servis ettikleri fotoğraf ise 16 Şubat’ta Yalvaç’ta, mahalleli kadınlarla konuşurken, bir mahalli ajans tarafından çekilmiş ve 17 Şubat’ta da kendi sosyal medyasında paylaşılmıştır. Kasıtlı olarak servis edildi. Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim. Kamuoyunun vicdanına arz ederim.”

İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur’a bir tepki de BBP’den

NE OLMUŞTU?

İdlib’teki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik’ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün memleketi Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti.



Milletvekili Cesur’un bu hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntüledi. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.



İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un şehit cenazesindeki davranışları sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti. #FotoğrafınBatsın etiketi Türkiye gündeminin ilk sırasında yer aldı