İYİ Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu alır, onların uygun yerlerine monte ederiz

Yaptığı skandal hareketlerle gündeme gelen İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur bu kez kullandığı skandal cümlelerle gündeme geldi.İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı (Uzay Çatı) altında gerçekleştirdi.

Kongreye katılan ve katılımcılara seslenen Ispartalı milletvekili Aylin Cesur, "Bu memleketin topraklarını cayır cayır utanmadan sıkılmadan paramparça ettiler, betona yatırdılar.Yandaşlarının betonlarına yatırdılar.Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız. Ve bunu sizlerle yaparız." şeklinde konuştu.

"BİZ BUNU YAPARIZ"

Sözlerini sürdüren Cesur şunları söyledi:

"Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Koca Ali'lerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta cebirle yaparız. Çavdır'da Müzeyyen hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız..."

İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız?



Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış!



Ne diyelim!

İlla Edep

İlla Edep pic.twitter.com/uu7HkyMMrN — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) July 6, 2020

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: BU SÖZLERİ SÖYLERKEN UTANMAMIŞ

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Aylin Cesur'a tepki göstererek,"İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT CENAZESİNDE POZ VERMEK İÇİN CEMAATİN ÖNÜNE GEÇMİŞTİ