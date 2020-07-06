İYİ Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur'un partisinin Burdur'da düzenlediği 2. Olağan Kongresi'nde "Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" dedi. Bu sözlere AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tepki gösterdi.
Yaptığı skandal hareketlerle gündeme gelen İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur bu kez kullandığı skandal cümlelerle gündeme geldi.İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı (Uzay Çatı) altında gerçekleştirdi.
Kongreye katılan ve katılımcılara seslenen Ispartalı milletvekili Aylin Cesur, "Bu memleketin topraklarını cayır cayır utanmadan sıkılmadan paramparça ettiler, betona yatırdılar.Yandaşlarının betonlarına yatırdılar.Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız. Ve bunu sizlerle yaparız." şeklinde konuştu.
"BİZ BUNU YAPARIZ"
Sözlerini sürdüren Cesur şunları söyledi:
"Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Koca Ali'lerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta cebirle yaparız. Çavdır'da Müzeyyen hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız..."
İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız?— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) July 6, 2020
Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış!
Ne diyelim!
İlla Edep
İlla Edep pic.twitter.com/uu7HkyMMrN
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: BU SÖZLERİ SÖYLERKEN UTANMAMIŞ
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Aylin Cesur'a tepki göstererek,"İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı.
ŞEHİT CENAZESİNDE POZ VERMEK İÇİN CEMAATİN ÖNÜNE GEÇMİŞTİ
İdlib’teki saldırıda şehit olan 36 Mehmetçik’ten Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin dün memleketi Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti.
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