İYİ Partili Aytun Çıray'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri: "İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor"

CHP tarafından yönetilen İzmir'deki kötü koku vatandaşları isyan ettirme noktasına getirdi. Bu duruma kayıtsız kalamayan İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesini göreve davet etti.

Aytun Çıray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Modern, medeni İzmirlilerin yaşadığı İzmir kokuyor. İzmirliler bana yüzlerce mesaj yazarak "Siz İzmir Milletvekili olarak bu kadar bariz bir sorunu görmezden gelerek görevinizi yapmıyorsunuz," dediler. Bunun üzerine sorunu önce kapalı ortamlarda, şimdi de burada dile getirdim. İlgili kurum gereğini yapacaktır."